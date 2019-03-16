İstanbul-Erdoğan Dünyada Yeniden Bir Haçlı-Hilal Mücadelesi İstemiyoruz
27 dakika önce
İstanbul-ERDOĞAN DÜNYADA YENİDEN BİR HAÇLI-HİLAL MÜCADELESİ İSTEMİYORUZ (Detaylar)(Tür: İstanbul)
İstanbul-ERDOĞAN DÜNYADA YENİDEN BİR HAÇLI-HİLAL MÜCADELESİ İSTEMİYORUZ (Detaylar)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:51 Kaynak: DHA
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