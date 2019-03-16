Son Dakika Haberleri: İstanbul-Erdoğan Dünyada Yeniden Bir Haçlı-Hilal Mücadelesi İstemiyoruz

İstanbul-Erdoğan Dünyada Yeniden Bir Haçlı-Hilal Mücadelesi İstemiyoruz

27 dakika önce

İstanbul-ERDOĞAN DÜNYADA YENİDEN BİR HAÇLI-HİLAL MÜCADELESİ İSTEMİYORUZ (Detaylar)(Tür: İstanbul)

İstanbul-Erdoğan Dünyada Yeniden Bir Haçlı-Hilal Mücadelesi İstemiyoruz, System.String[]
İstanbul-ERDOĞAN DÜNYADA YENİDEN BİR HAÇLI-HİLAL MÜCADELESİ İSTEMİYORUZ (Detaylar)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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