Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL-ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

1 saat önce

ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI(Detaylar)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL-ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI(Detaylar)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL-ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:58 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi soruşturmasında 3 kişiye dava açıldı Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum Saadet Partisi'nden çarpıcı açıklama: AK Parti'den aday çekin baskısı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 20:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]