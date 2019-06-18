İSTANBUL-ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI
1 saat önce
ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI(Detaylar)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:58 Kaynak: DHA
İSTANBUL-ERDOĞAN FATİH CAMİİNDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI(Detaylar)
(Tür: İstanbul
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