Son Dakika Haberleri: İstanbul- Erdoğan Gazi Yakınıyla Sohbet Etti

İstanbul- Erdoğan Gazi Yakınıyla Sohbet Etti

4 saat önce

İstanbul DHACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla ile yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı.

İstanbul- Erdoğan Gazi Yakınıyla Sohbet Etti, System.String[]
İstanbul DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla ile yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla Yeniköy'den Emirgan'a giderken bir dükkanın önünde durarak esnafla sohbet ettiği görülüyor.

Dün kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakını olduğu öğrenilen esnaftan, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.Bu kişinin iş yerini 24 saat çalıştırdığını da söyleyerek, "Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var" demesi üzerine ise Erdoğan'ın "eyvallah" dediği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:56 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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