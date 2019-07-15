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İSTANBUL-ERDOĞAN'IN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ

8 saat önce

ERDOĞAN'IN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (2 ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL-ERDOĞAN'IN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (2 ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL-ERDOĞAN'IN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:21 Kaynak: DHA
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