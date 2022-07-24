İSTANBUL-ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

24.07.2022 15:06
İSTANBUL-ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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