Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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