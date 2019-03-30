Son Dakika Haberleri: İstanbul - Erdoğan Pendik'te Broşür Dağıtırken Hakarete Uğrayan Genç ile Buluştu

İstanbul - Erdoğan Pendik'te Broşür Dağıtırken Hakarete Uğrayan Genç ile Buluştu

49 dakika önce

İstanbul - DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te broşür dağıttığı sırada Mine Koraş adlı kadının hakaret ettiği Bayburtlu Yusuf Özoğul ile bir araya geldi.

İstanbul - Erdoğan Pendik'te Broşür Dağıtırken Hakarete Uğrayan Genç ile Buluştu, System.String[]
İstanbul - DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te broşür dağıttığı sırada Mine Koraş adlı kadının hakaret ettiği  Bayburtlu Yusuf Özoğul ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir TV kanalındaki yayını öncesinde Yusuf Özoğul ile görüştü. Erdoğan, anneannesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği Yusuf'a "İyi ki varsın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Görüşmeden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Pendik, Güncel
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