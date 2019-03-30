İstanbul - Erdoğan Pendik'te Broşür Dağıtırken Hakarete Uğrayan Genç ile Buluştu
49 dakika önce
İstanbul - DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te broşür dağıttığı sırada Mine Koraş adlı kadının hakaret ettiği Bayburtlu Yusuf Özoğul ile bir araya geldi.
İstanbul
- DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Pendik
'te broşür dağıttığı sırada Mine Koraş adlı kadının hakaret ettiği Bayburtlu Yusuf Özoğul ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, bir TV
kanalındaki yayını öncesinde Yusuf Özoğul ile görüştü. Erdoğan, anneannesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği Yusuf'a "İyi ki varsın" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:46 Kaynak: DHA
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