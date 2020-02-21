İstanbul erdoğan putin ile görüşmemizin neticesi tavrımızı belirleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul erdoğan putin ile görüşmemizin neticesi tavrımızı belirleyecek - Son Dakika

İstanbul erdoğan putin ile görüşmemizin neticesi tavrımızı belirleyecek

7 saat önce

İSTANBUL ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMEMİZİN NETİCESİ TAVRIMIZI BELİRLEYECEK (2) (aktüel)

İSTANBUL ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMEMİZİN NETİCESİ TAVRIMIZI BELİRLEYECEK (2) (aktüel)

İstanbul erdoğan putin ile görüşmemizin neticesi tavrımızı belirleyecek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
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