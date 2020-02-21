İstanbul erdoğan putin ile görüşmemizin neticesi tavrımızı belirleyecek - Son Dakika

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İstanbul erdoğan putin ile görüşmemizin neticesi tavrımızı belirleyecek
7 saat önce
İSTANBUL ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMEMİZİN NETİCESİ TAVRIMIZI BELİRLEYECEK (2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMEMİZİN NETİCESİ TAVRIMIZI BELİRLEYECEK (2) (aktüel)
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