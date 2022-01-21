İSTANBUL-ERDOĞAN RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA BARIŞIN HAKİM OLMASINA BİZ ARABULUCU OLMAYA HAZIRIZ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya gerilimindeki arabuluculuk girişimi konusunda, Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, barışın hakim olmasına biz arabulucu olmaya hazırız. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti bar. Bu arada Putin ile telefonla ya da Moskova'da görüşmemiz olabilir. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi.

Erdoğan, Omicron varyantının vaka sayılarının sorulması üzerine, Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı anlatıldığı gibi değil. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz dedi. Erdoğan, bütün tedbirlerin alındığını belirtti.