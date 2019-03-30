İstanbul- Erdoğan Seçimden Sonra İlk İş Suriye Meselesini Sahada Mutlaka Çözeceğiz
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de miting düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kağıthane
'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Bu ülkenin güney sınırlarını terör koridoruyla kapatmaya çalışanlar asla buna fırsat bulamayacaklar. Gereken dersi bunlara her an verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Seçimden sonra ilk iş Suriye
meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. Durmak yok. İster içerde, ister dışarıda olsun bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:11 Kaynak: DHA
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