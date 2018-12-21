İstanbul Erdoğan: Son Gelişmeler Bizi Bir Müddet Daha Beklemeye Yöneltti 4
8 saat önce
İstanbul ERDOĞAN: SON GELİŞMELER BİZİ BİR MÜDDET DAHA BEKLEMEYE YÖNELTTİ 4(Aktüel)(Tür: İstanbul)
İstanbul
ERDOĞAN: SON GELİŞMELER BİZİ BİR MÜDDET DAHA BEKLEMEYE YÖNELTTİ 4(Aktüel
)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:47 Kaynak: DHA
Muğla'da Sokakta Bulunan İguana Vatandaşları Tedirgin Etti
Fenerbahçe'den 'Takımı Her Şartta Destekleyen' Taraftarlarına Teşekkür!
Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı