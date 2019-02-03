Son Dakika Haberleri: İstanbul- Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti+

İstanbul- Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti+

9 dakika önce

İstanbul- ERDOĞAN, TARİHİ ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ'NDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ(Aktüel Görüntüler)+(Tür: İstanbul)

İstanbul- Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti+, System.String[]
İstanbul- ERDOĞAN, TARİHİ ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ'NDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ (Aktüel Görüntüler)+

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:05 Kaynak: DHA

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