İstanbul- Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti+
9 dakika önce
İstanbul- ERDOĞAN, TARİHİ ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ'NDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ(Aktüel Görüntüler)+(Tür: İstanbul)
İstanbul- ERDOĞAN, TARİHİ ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ'NDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ (Aktüel
Görüntüler)+
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:05 Kaynak: DHA
Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık