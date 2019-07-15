İSTANBUL-ERDOĞANIN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANINA İNDİ
5 saat önce
ERDOĞANIN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANINA İNDİ (4 ek görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:36 Kaynak: DHA
İSTANBUL-ERDOĞANIN UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANINA İNDİ (4 ek görüntü)
(Tür: İstanbul
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