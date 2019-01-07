İstanbul- Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi
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Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK İSTANBUL DHAFETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek",...
Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK İSTANBUL DHA
FETÖ'nün 17-25 Aralık
kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem
hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi. Çağlayan
'da bulunan İstanbul
23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada, bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:01 Kaynak: DHA
Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi
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