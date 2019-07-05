İSTANBUL- (Erkut'un görüntüsüyle) İBB'DE YENİ ATAMALAR
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) resmi atamalar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:15 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) resmi atamalar yapıldı. Yavuz Erkut
İBB'nin yeni genel sekreteri oldu. Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı, Murat Ongun
, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız
başkan danışmanları, Yavuz Saltık
özel kalem müdürü, Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri ve Erol Özgüner de bilişim danışmanı olarak atandı.
Görüntü Dökümü:
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-Erkut'un görüntüsü
- İstanbul
İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı
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