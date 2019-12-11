İstanbul Ermeni Patrikliği Seçimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Ermeni Patrikliği Seçimi - Son Dakika

İstanbul Ermeni Patrikliği Seçimi

6 saat önce

85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Ermeni Patrikliği Seçimi, System.String[]

85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapılıyor.

1998 yılında katılım oranının yüzde 30 olduğu seçim sonucunda İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2. Mesrob Mutafyan'ın 8 Mart 2019'da hayatını kaybetmesiyle başlayan 85. İstanbul Ermeni Patrik seçim süreci bugün sonuçlanacak.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

Ruhani ve sivil delege seçimleri 7-8 Aralık'ta yapıldı

Seçim iki turlu yapılıyor. 85. İstanbul Ermeni Patriğini seçecek olan ruhani ve sivil delege seçimleri 7-8 Aralık'ta yapıldı. 7 Aralık'ta İstanbul Ermeni Patriği seçiminde oy kullanacak 17 ruhani delegenin, 8 Aralık'ta seçimin en önemli aşamalarından biri olan Ermeni cemaati kanaatlerinin temsilcisi olacak 102 sivil delegenin seçimi gerçekleştirildi.

37 seçim bölgesinden 102 delegeyi seçmek için pazar sabah 08.00'den 17.00'ye kadar 30 bin 800 civarı kayıtlı seçmenin 13 bin 704'ü sandık başına gitti. Seçmenler, bugün yapılan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi için kendilerini temsil edecek delegeleri belirledi.

İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi
İBB, çalışanları için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçüler kontak kapattı Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:04 Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
18:04 Geç fark edilen "tekrar çalışma" nedeniyle emekliden istenen faize "hak ihlali" kararı - Son Dakika
18:04 Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti - Son Dakika
18:01 Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı - Son Dakika
17:57 Eğitimlerini tamamlayan 36 bekçiye sertifikaları verildi - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Ermeni Patrikliği Seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]