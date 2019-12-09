İstanbul Ermeni Patrikliği seçimine doğru

85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi 11 Aralık'ta, 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla yapılacak.

Alınan bilgiye göre, 1998 yılında katılım oranının yüzde 30 olduğu seçim sonucunda İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2. Mesrob Mutafyan'ın, 8 Mart 2019'da hayatını kaybetmesi ile başlayan 85. İstanbul Ermeni Patrik seçim süreci 11 Aralık'ta sonuçlanacak.

Seçimler iki turlu olarak yapılıyor. İlk önce ruhani ve sivil delegeler seçiliyor, daha sonra delegeler bir araya gelerek 85. İstanbul Ermeni Patriğini seçiyor.

85. İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarışıyor.

Ruhani ve sivil delege seçimleri yapıldı

85. İstanbul Ermeni Patriğini seçecek olan ruhani ve sivil delege seçimleri 7 ve 8 Aralık'ta yapıldı. 7 Aralık'ta İstanbul Ermeni Patriği seçiminde oy kullanacak 17 ruhani delegenin, 8 Aralık'ta seçimin en önemli aşamalarından biri olan Ermeni cemaatinin kanaatlerinin temsilcisi olacak 102 sivil delegenin seçimi gerçekleştirildi.

37 seçim bölgesinden 102 delegeyi seçmek için pazar sabah 8.00'den 17.00'ye kadar 30 bin 800 civarı kayıtlı seçmenin 13 bin 704'ü sandık başına giderek çarşamba günü yapılacak 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi için kendilerini temsil edecek delegeleri belirledi. Katılım oranı yaklaşık yüzde 44,5 olarak gerçekleşti.

Başta Feriköy Kilisesi olmak üzere oy kullanmak isteyen Ermeni cemaati üyelerinin yoğunluk oluşturduğu seçime katılım, 21 yıl önce yapılan seçime göre yüzde 15 daha fazlaydı.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi 11 Aralık Çarşamba günü, 17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 sivil delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Seçilen 102 sivil delegenin 89'unun Sahak Maşalyan'ı, 12'sinin Aram Ateşyan'ı desteklediği, bir delegenin ise bağımsız olduğu ifade ediliyor.