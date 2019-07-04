İSTANBUL- EROL EVGİN AÇIKHAVA'DA KONSER VERDİ
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İstanbul DHA - TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:36 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
Evgin, konserine "Deli Divane" şarkısıyla başladı. Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi. Sanatçıya zaman zaman dansçılar eşlik etti.
Erol Evgin'in konserinde İzmir marşı da hep bir ağızdan söylendi.
Görüntü Dökümü:
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-Konserden görüntüler
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