İSTANBUL- EROL EVGİN AÇIKHAVA'DA KONSER VERDİ
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İstanbul DHA - TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
İstanbul DHA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
- TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin
, Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
Evgin, konserine 'Deli Divane" şarkısıyla başladı. Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi. Sanatçıya zaman zaman dansçılar eşlik etti.
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marşı da hep bir ağızdan söylendi.
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