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İSTANBUL- EROL EVGİN AÇIKHAVA'DA KONSER VERDİ

57 dakika önce

İstanbul DHA - TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

İstanbul DHA - TÜRK pop müziğinin ünlü isimlerinden Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
Evgin, konserine 'Deli Divane" şarkısıyla başladı. Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi. Sanatçıya zaman zaman dansçılar eşlik etti.
Erol Evgin'in konserinde İzmir marşı da hep bir ağızdan söylendi.
İSTANBUL- EROL EVGİN AÇIKHAVA'DA KONSER VERDİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
Erol Evgin, İstanbul, Harbiye, Güncel
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