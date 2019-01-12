İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Görev Dağılımı Yapıldı

İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel kurulun ardından yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını yaptı22 Aralık 2018 de yapılan genel kurulda tek liste olarak girdiği seçimi oy birliği ile kazanan Süleyman Ulusoy federasyonun yeni genel başkanı oldu.

İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel kurulun ardından yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını yaptı



22 Aralık 2018 de yapılan genel kurulda tek liste olarak girdiği seçimi oy birliği ile kazanan Süleyman Ulusoy federasyonun yeni genel başkanı oldu.



Ahmet Ağırman'dan görevi devralan Süleyman Ulusoy yapılan ilk toplantıda çalışa bileceği yol arkadaşları arasında görevlendirme yaparak hizmete bismillah dedi.



Genel Başkan Süleyman Ulusoy, yaptığı konuşmada "Erzurum ve Erzurumlunun birlik ve beraberliği için nerede bir Erzurumlu varsa onla iletişime geçip onlarla istişare edip, önerilerini alıp isteklerini yerine getirmeye çalışacağız. Bu federasyonun ne kadar zorluklarla oluştuğunu ve bu günlere nasıl geldiğini hep beraber yaşadık ve gördük. Ben bu günlere nasıl geldiğimize takılmıyorum bizler bundan öteye nasıl götürebiliriz onun mücadelesini vermeliyiz.



Onursal başkanımız Ahmet Ağırman döneminde çok güzel işlere imza attık. Bayrağı daha yükseklere taşıya bilmek için hep beraber mücadele edeceğiz.



Bizim asıl hedefimiz İstanbul'da birlik ve beraberliği sağlamak olmalı. Atalarımızın bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillere taşıyabilmek olmalı. Erzurum örfünü adetini gelenek ve göreneklerini genç nesillere aktarmak olmalı.



Erzurumlular arasında sosyal ve kültürel bağların oluşturulması ve var olanların güçlendirilmesi için çaba sarf etmeliyiz.



Ülkemizin birlik ve beraberliği her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde biz Erzurumlular olarak daha fazla birlik olmalıyız. Tarihin biz Erzurumlulara yüklediği bir misyon var. Atalarımızın bize bıraktığı bir miras var. Bizler bu sorumlulukla hareket etmeliyiz.



Bütün Erzurum'un bir çatı altında olması demek güç demek birlik demektir. Bu federasyonda bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bundan sonra görev üslenecek arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.



İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu yeni yönetim görevlendirme ve teşkilat yapısı şöyle oluştu;



Başkan: Süleyman ULUSOY



Başkan Vekili: Abdulaziz ÖZ



1.Bölge Başkan Vekili: Ahmet YANIK



2.Bölge Başkan Vekili: Lokman Güven ÇETİN



3. Bölge Başkan Vekili: İmdat KAMACI



4. Bölge Başkan Vekili: Tahsin DURMAZ



Genel Sekreter: Sipğetullah ŞAHİN



Muhasip: Turan AĞ



Başkan yardımcıları:



1.Mesut KOÇAK



2.Cahit ÖZARSLAN



3.Hakan EMRE



4.Mehmet ÖZDEK



5.Nurullah AKTAŞ



6.M.Lütfi TOHUMCU



7.Aydın GÜRHAN



8.Yakup DALKILIÇ



Komisyonlar:



Sorumlu başkan vekili: Abdulaziz ÖZ



1)Yerel Yönetimlerle İlişkiler Birimi: Mehmet Özdek



2)Sosyal ve Kültürel Organizyan Birimi: Yakup Dalkılıç



Servet Müftülüğü



Sorumlu başkan Vekili: Lokman Güven ÇETİN



3)Basın Yayın ve Sosyal Medya Birimi



Sorumlu Başkan Yardımcısı M.Lütfi TOHUMCU



Şakir BOZAN



Tahsin KARA



Ersin ÇİÇEK



4)Sosyal Yardımlaşma Birimi



Sorumlu Başkan Yardımcısı Aydın GÜRHAN



Cengiz KILIÇ



Mehmet SENEGEL



Sorumlu Başkan Vekili: Tahsin DURMAZ



5)Derneklerle İlişkiler



Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurullah AKTAŞ



Orhan TANAS



6)Federasyonlarla İilişkiler



Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mesut KOÇAK



İhsan HANDERE



Sorumlu Başkan Vekili: Ahmet YANIK



7)İdari İşler



Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hakan EMRE



Salih BAYRAM



8)İş Dünyası ve Halkla İlişkiler



Sorumlu Başkan Yardımcısı: Cahit ÖZASLAN



İlkay KAYMAK



Feyzullah ÖZTÜRK



Sorumlu Başkan Vekili: İmdat KAMACI



9)Gençlik Kolları Başkanı: İlker Yasin ŞAHİN



Yavuz ARAS



Enes TUTKUN



10)KADIN KOLLARI



Anadolu Yakası : Esma GÜNDOĞDU



Avrupa Yakası: Vildan ÜZMEZ - ERZURUM

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