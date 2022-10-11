İSTANBUL-ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU'NUN ABLASI EMİNE DALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU'NUN ABLASI EMİNE DALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

11.10.2022 15:23

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay (71) son yolculuğuna uğurlandı.

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay (71) son yolculuğuna uğurlandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ablası Emine Dalay dün vefat etti. Dalay için bugün öğlen vakti Esenler'deki Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Tevfik Göksu'nun akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı. Tevfik Göksu ile ağabeyi eski milletvekili Mahmut Göksu taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Emine Dalay'ın cenazesi Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Esenler, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU'NUN ABLASI EMİNE DALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU'NUN ABLASI EMİNE DALAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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