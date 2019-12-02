İstanbul Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde açılan parkurda çıplak ayakla yürünüyor

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde açılan ve çıplak ayakla yürünen 'Şifa Bahçesi'nde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. Beraberinde bulunan ekip ile çıplak ayakla ilk yürüyüşü gerçekleştiren Başkan Göksu, "Burası Türkiye'nin ilk ayakkabısız girilen parkıdır. Burası sağlık ve terapi için de çok önemli bir mekan. Değişik kumlardan ve materyallerden yürüyüş parkuru var. Burada yürüdüğünüz zaman terapi yaptığı için bir şifa kaynağı olarak görünüyor" dedi.



Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde bulunan 'Şifa Bahçesi' vatandaşların kullanımına açıldı. Örnek bir proje olarak hayata geçirilen çıplak ayakla yürünen parkurun ilk yürüyüşünü Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gerçekleştirdi. Çıplak ayakla yürünen, 19 parkurdan oluşan ve 10 farklı materyallerin bir araya getirilmesiyle tasarlanan yürüyüş yolu, 250 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde bulunuyor. Parkurda; travers, manyetik kum, mineralli beyaz taş, deniz kumu, ponza taşı, elenmiş toprak, silindirik dairesel ahşap zemin malzemesi, ahşap kütükler, tamburlanmış podima çakılı ve bodrum taşı bulunuyor. Ekibi ile birlikte ayakkabılarını çıkaran Başkan Göksu, çıplak ayakları ile parkurda yürüyerek ilk testi gerçekleştirdi. Göksu yürüyüş sırasında 'Şifa Bahçesi'ni de tanıttı.



"Burası sağlık ve terapi için de çok önemli bir mekan"



Bütün İstanbulluları parka yürüyüşe davet eden Başkan Göksu yaptığı açıklamada, "Burası Türkiye'nin ilk ayakkabısız girilen parkıdır. Burası sağlık ve terapi için de çok önemli bir mekan. Değişik kumlardan ve materyallerden yürüyüş parkuru var. Burada yürüdüğünüz zaman terapi yaptığı için bir şifa kaynağı olarak görünüyor. Bütün İstanbulluları bu parka yürümeye davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL