İSTANBUL Esenler'de 23 Nisan tüm coşkusuyla kutlandı - Son Dakika

Esenler'de 23 Nisan tüm coşkusuyla kutlandı

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- ESENLER BELEDİYESİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NI, ANİMASYON EKİPLERİ, ÇOCUK ŞARKILARI, CANLI KONSERLER VE HEDİYELERLE SOKAKLARDA KUTLADI.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle günlerdir sokağa çıkamayan çocuklar, Esenler Belediyesi'nin animasyon ve eğlence ekibiyle 23 Nisan'ı balkonlarında eğlenerek kutladı. İlk olarak 'Esenler Çocuk Sokağı'nda başlayan gösterilerde, animasyon ekibi eğlenceli gösteriler sunarken, bir yandan da çocuk şarkıları çaldı. Ardından gerçekleşen canlı konserde çocuklar balkonlarda doyasıya eğlendi. Bir kamyonetin üzerine kurulu orkestra eşliğinde söylenen şarkılarla hem çocuklar hem büyükler bayram coşkusunu balkonlardan yaşadı.

23 Nisan'da balkondan sepetini uzatan çocuklara balonlar, bayraklar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Eğlenceli gösteriler, Esenler Çocuk Sokağı'ndan sonra Esenler'in tüm sokaklarında devam etti. Böylece günlerdir evlerinden çıkamayan çocuklar, eğlenerek bayram coşkusunu yaşama fırsata buldular. Bayram coşkusunu yaşayan çocuklar balkonlardan, 'Atatürk bu bayramı bize armağan etti. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Evde olsak da bayram bu eğlenceli geçiyor' şeklinde konuştular.