İSTANBUL-ESENLER'DE EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENLER'DE EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

30.06.2022 11:32
İSTANBUL-ESENLER'DE EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ESENLER'de evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheliye operasyon yapıldı.

ESENLER'de evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheliye operasyon yapıldı. Evde 34 kök Hint keneviri, 13 gram yaprak halinde Hint keneviri, 40 gram kenevir tohumu, 14 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Esenler Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Esenler Kazım Karabekir mahallesinde yaşayan Uğur T'nin evinde düzenek hazırlayarak uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Uğur T'nin evine operasyon yapan ekipler, 34 kök halinde toplam 241 gram Hint keneviri, 13 gram yaprak halinde Hint keneviri, 40 gram kenevir tohumu, 14 gram esrar, 11 gram metamfetamin ve yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur T.'nin "Evden hırsızlıkö ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmaö suçlarından da kaydı bulunduğu öğrenildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENLER'DE EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENLER'DE EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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