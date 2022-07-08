İSTANBUL-ESENLER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI

ESENLER'de hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü ve kardeşi takla atan aracın içinden yara almadan çıktı.

Kaza, 16.00 sıralarında Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Nesip Şimşek, kullandığı 09 HV 480 plakalı hafif ticari aracıyla Merter istikametine seyrediyordu. İddiaya göre, çevre yolu ayrımına dönmek isteyen henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Şimşek yönetimindeki 09 HV 480 plakalı hafif ticari aracın önüne kırdı. Önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapan Şimşek, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Takla atan araçtan sürücü Mehmet Nesip Şimşek ve kardeşi Nevzat Şimşek yara almadan çıktı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Dumlupınar Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

"KENDİSİNE VURSAYDIM TAKLA ATMAZDIM"

Takla atan aracın sürücüsü Mehmet Nesip Şimşek, "Araba birden önüme çıkınca ben de frene bastım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Ona vurmamak için ayağımı frenden çekemedim. Kaldırıma vurdum. Vurunca da takla attık. Biz de bir şey yok. Yanımda kardeşim vardı. Onda da bir şey yok. Bize bir şey olmadı. Araca zarar geldi. Önüme kıran araç kaçtı. Kendisine vurmamak için fren yaptım. Kendisine vursaydım takla atmazdım. En azından dokunurdum" dedi.