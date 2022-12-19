Esenler'de minibüslü gaspçılar, sokakta yürüyen kadının cep telefonunu çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Esenler'de minibüslü gaspçılar, sokakta yürüyen kadının cep telefonunu çaldı! O anlar kameralara yansıdı

19.12.2022 10:58

Esenler'de sokakta yürüyen bir kadının telefonu, minibüsle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Kadın yaşadığı olayla büyük korku yaşarken o anlar kameralara yansıdı.

Esenler Fatih Mahallesi'nde 17 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, sokakta yürüyen kadın bir anda neye uğradığını şaşırdı. Minibüsle sokağa giren şüpheliler, kadına korku dolu anlar yaşattı.

GASPÇILAR MİNİBÜSLE KAÇTI

Şüphelilerden biri gaspçılar kadının elindeki cep telefonu kapkaçla çalındı. Kadının telefonunu kapkaç yapan şüpheli, yeniden minibüse bindi. Telefonu çalınan kadın şaşkınlık yaşarken, şüpheliler geldikleri minibüsle kaçtı.

Esenler'de minibüslü gaspçılar kadının cep telefonunu çaldı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kapkaç çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Cep telefonu çalınan kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

Esenler'de minibüslü gaspçılar kadının cep telefonunu çaldı
Kaynak: DHA
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Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de minibüslü gaspçılar, sokakta yürüyen kadının cep telefonunu çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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