Esenler Fatih Mahallesi'nde 17 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, sokakta yürüyen kadın bir anda neye uğradığını şaşırdı. Minibüsle sokağa giren şüpheliler, kadına korku dolu anlar yaşattı.
Şüphelilerden biri gaspçılar kadının elindeki cep telefonu kapkaçla çalındı. Kadının telefonunu kapkaç yapan şüpheli, yeniden minibüse bindi. Telefonu çalınan kadın şaşkınlık yaşarken, şüpheliler geldikleri minibüsle kaçtı.
Yaşanan kapkaç çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Cep telefonu çalınan kadın büyük şaşkınlık yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de minibüslü gaspçılar, sokakta yürüyen kadının cep telefonunu çaldı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika