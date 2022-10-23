İstanbul 'da 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.'nın dükkanına geldi. Burada E.D'ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı. Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenler'de 14 yaşındaki kız çocuğunu dokunup, öpen çiğ köfteciye mahalleliden sert tepki! Dükkanın sandalye fırlatarak saldırdılar - Son Dakika

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