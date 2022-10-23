Esenler'de 14 yaşındaki kız çocuğunu dokunup, öpen çiğ köfteciye mahalleliden sert tepki! Dükkanın sandalye fırlatarak saldırdılar - Son Dakika
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Esenler'de 14 yaşındaki kız çocuğunu dokunup, öpen çiğ köfteciye mahalleliden sert tepki! Dükkanın sandalye fırlatarak saldırdılar

23.10.2022 15:32

Esenler'de 14 yaşındaki çocuğun çiğ köfte dükkanı sahibi tarafından taciz edildiği iddiası sonrası öfkeli mahalleli dükkana saldırdı. Kalabalık, sandalyeleri dükkana fırlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.'nın dükkanına geldi. Burada E.D'ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı. Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A'yı gözaltına aldı.

ÇİĞ KÖFTECİNİN CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri çiğköfte dükkanının önüne geldi. Bazı mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de 14 yaşındaki kız çocuğunu dokunup, öpen çiğ köfteciye mahalleliden sert tepki! Dükkanın sandalye fırlatarak saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de 14 yaşındaki kız çocuğunu dokunup, öpen çiğ köfteciye mahalleliden sert tepki! Dükkanın sandalye fırlatarak saldırdılar - Son Dakika
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