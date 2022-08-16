Esenler'de İSPARK otoparkından 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı

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Esenler'de İSPARK'a ait kapalı otoparktan 4 aracı hız göstergesi ve ekranı çalındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Menderes Mahallesindeki İSPART Kapalı Otoparkından kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, park halindeki 4 aracın hız göstergesi ile ekranını çalarak kaçtı.

Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.