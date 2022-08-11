Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi

11.08.2022 20:16

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yabancı uyruklu bir şahıs çırılçıplak spor yaptı. Vatandaşların uyarılarına da aldırmayan şahsın yaptıkları kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bir arabanın üzerinde ve Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren 2 çiftin görüntüleri gündemden yeni yeni düşmeye başlarken, bir çıplaklık vakası daha meydana geldi. İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda yabancı uyruklu bir şahıs, cadde ortasında çırılçıplak spor yaparken görüntülendi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

KİMSEYE ALDIRMADAN SPOR YAPMAYA DEVAM ETTİ

Çevrede toplanan bazı vatandaşlar, şahsa tepki gösterdi. Yabancı uyruklu kişinin mahrem bölgelerini dondurma kabıyla örtmeye çalışanlar oldu. Ancak şahıs kimseye aldırmadan spor yapmaya devam etti.

"KENDİNDE DEĞİL ADAM"

Şahsın vurdumduymazlığı karşısında bazı vatandaşlar, tavırlarını sertleştirmeye başladı. Eline sopa alan bir kişi, şahsa doğrulttu. O sıralarda videoya yansıyan konuşmalarda, bir kadının "Kendinde değil adam." dediği duyuluyor.

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Esenyurt, Güncel, Son Dakika

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