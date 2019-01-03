İstanbul Esenyurt'ta 150 Suriyeli Daha Ülkesine Döndü
34 dakika önce
Esenyurt'ta 150 Suriyeli daha ülkesine döndüİSTANBUL, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgeye dönüşler devam ediyor.
Esenyurt
'ta 150 Suriyeli daha ülkesine döndü
İSTANBUL, (DHA
)- Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı operasyonlarının ardından bölgeye dönüşler devam ediyor. 150 Suriyeli daha bugün ülkelerine döndü. Esenyurt Belediyesi
tarafından ülkelerine gönderilen Suriyeliler, Kilis
Öncüpınar Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. Otobüslerle yola çıkan Suriyelinin eşyaları da Esenyurt Belediyesi tarafından gönderildi.
"GERİ DÖNÜŞ İÇİN TALEP VAR"
Esenyurt'tan yola çıkan kafileyi uğurlayan Esenyurt Belediyesi yabancılardan sorumlu meclis üyesi Pınar Sezgin Tekin
, 'Bugün 150 kişiyi yolcu ediyoruz. Şu ana kadar 5 bine yaklaştı. Bölgede yapılan operasyon sonrası temizlenen bölgelere yolladığımız kişiler buradaki tanıdıklarıyla iletişime geçerek dönebileceklerini söyledi. Şu anda ciddi anlamda geri dönüş için bir talep var' dedi.
(Tür: İstanbul
)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:01 Kaynak: DHA
Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi
Akom'dan İstanbul'a Uyarı
Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı
Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti