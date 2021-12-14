İSTANBUL-ESENYURT'TA 4 ÇOCUĞA MEZAR OLAN EVDE İNCELEMELER SÜRÜYOR - Son Dakika

ESENYURT'ta çıkan yangında 4 çocuğun hayatını kaybettiği evde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yangınla ilgili olay yerinde inceleme sürüyor.