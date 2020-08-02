İSTANBUL-ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN -1 - Son Dakika
İSTANBUL-ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN -1
ESENYURT'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kaldı.
ESENYURT'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kaldı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.
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2.08.2020 17:42:30. #1.13#
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