Son Dakika Haberleri: İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
Son Dakika Güncel İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika

İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın

6 saat önce

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın

Hürriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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