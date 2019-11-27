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İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
6 saat önce
ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Esenyurt, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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