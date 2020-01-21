İstanbul esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi - 1 - Son Dakika

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İstanbul esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi - 1
7 saat önce
Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 kişigözaltına alındı.
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