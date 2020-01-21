İstanbul esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi - 1 - Son Dakika

İstanbul esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi - 1

7 saat önce

Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi.

Esenyurt'ta bir depoyu basan polis ekipleri, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 kişigözaltına alındı.

İstanbul esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi - 1

Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü
TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]