Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

08.09.2022 14:50
Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde apartmanın asansör boşluğuna bir kişinin düştüğü bilgisi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sitenin gece bekçisi A.O, polise verdiği ifadesinde, ölen kişinin Ömer isminde asansör ustası olduğunu, kendisinin yanında kaldığını ve binanın 3. katında asansör kabinini incelerken düştüğünü belirtti.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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