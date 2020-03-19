İstanbul Esenyurt'ta bir depoyu basan polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin... - Son Dakika

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İstanbul Esenyurt'ta bir depoyu basan polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin...
7 saat önce
İstanbul Esenyurt'ta bir depoyu basan polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin şişe sahte dezenfektan ve yüklü miktarda etil alkol ele geçirdi.
İstanbul Esenyurt'ta bir depoyu basan polis, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 15 bin şişe sahte dezenfektan ve yüklü miktarda etil alkol ele geçirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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