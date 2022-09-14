Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım! Hasta yakınlarının bıçaklı saldırısında can verdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım! Hasta yakınlarının bıçaklı saldırısında can verdi

14.09.2022 23:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sessiz olun" şeklinde uyarı yaptığı hasta yakınlarını bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 18.20 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı.

Hastanede 'Sessiz olun' uyarısı yapan güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü! Bakan Koca'dan paylaşım gecikmedi

UYARIYA SİNİRLENİP BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi.

1,5 AY ÖNCE EVLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

Hastanede 'Sessiz olun' uyarısı yapan güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü! Bakan Koca'dan paylaşım gecikmedi

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA: BU HABER İÇİN SON DERECE ÜZGÜNÜM

Hastaneden yaşanan kan donduran olayın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hastanede 'Sessiz olun' uyarısı yapan güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü! Bakan Koca'dan paylaşım gecikmedi
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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşım! Hasta yakınlarının bıçaklı saldırısında can verdi - Son Dakika


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