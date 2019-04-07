Son Dakika Haberleri: İstanbul- Esenyurt'ta Bir İş Yerinin Çatısı Alev Alev Yandı

İstanbul- Esenyurt'ta Bir İş Yerinin Çatısı Alev Alev Yandı

58 dakika önce

İstanbul- ESENYURT'TA BİR İŞ YERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- ESENYURT'TA BİR İŞ YERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:03 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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