İstanbul- Esenyurt'ta Bir İş Yerinin Çatısı Alev Alev Yandı
58 dakika önce
İstanbul- ESENYURT'TA BİR İŞ YERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- ESENYURT'TA BİR İŞ YERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:03 Kaynak: DHA
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