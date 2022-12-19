Tekel bayisine girip "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz" diyen adam yaka paça dışarı atıldı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Tekel bayisine girip "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz" diyen adam yaka paça dışarı atıldı! O anlar kamerada

19.12.2022 10:27

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda bir tekel bayisine girerek "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz" diyen şahıs dükkandakiler tarafından tekme tokat dövülerek dışarı atıldı. Tartışma sokağa da taşarken, yaşananlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedilen bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İnternete düşen görüntülerde yol üstündeki bir tekel bayisine giren şahıs önce dükkandaki görevlilere "Müslümansınız dimi abi?" diye soruyor.

"MÜSLÜMANSINIZ AMA ALKOL SATIYORSUNUZ"

İçeridekilerin "Müslümanız elhamdülillah. Hayırdır?" sözleriyle tepki gösterdiği şahıs ardından "Müslümansınız dimi abi? Müslümansınız ama alkol satıyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.

TEKME TOKAT DÖVEREK DIŞARI ÇIKARDILAR

Bu sözler üzerine daha da sinirlenen dükkan sahipleri, "Sana mı kaldı? Çık lan" sözleriyle şahsı tekme tokat döverek dükkandan dışarı çıkarıyor.

TARTIŞMA SOKAĞA DA TAŞTI

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen videoda, dükkanın içinde başlayan tartışmanın sokağa da taştığı görülüyor.

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Sosyal Medya, İstanbul, Esenyurt, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekel bayisine girip 'Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz' diyen adam yaka paça dışarı atıldı! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekel bayisine girip "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz" diyen adam yaka paça dışarı atıldı! O anlar kamerada - Son Dakika
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