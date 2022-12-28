İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalan şahıs kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen hırsız markete girdikten sonra 4 adet 5 litrelik ayçiçek yağını eline geçirip giriş kapısına yöneliyor.
O esnada kapının önünde bekleyen arkadaşının içerir girer gibi yaparak açtığı kapıdan elindeki yağlarla koşarak kaçmaya başlayan şahıs, durumu fark edip peşinden koşan market çalışanın çabasıyla son anda yakalanıyor.
Market çalışanı şahsın elindeki yağları geri almayı başarırken, bidonları dükkana geri soktuğu anlar da kameraya yansıyor.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta bir şahıs, zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalmak üzereyken market çalışanına yakalandı! Olay, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika