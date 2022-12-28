Esenyurt'ta bir şahıs, zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalmak üzereyken market çalışanına yakalandı! Olay, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir şahıs, zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalmak üzereyken market çalışanına yakalandı! Olay, güvenlik kamerasına yansıdı

28.12.2022 15:55

İstanbul Esenyurt'ta zincir market şubesinde bir şahsın markete girdikten sonra 4 adet 5 litrelik ayçiçek yağını çalarak girişte kendisini bekleyen arkadaşının açtığı kapıdan kaçmaya çalışırken market çalışanına yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalan şahıs kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen hırsız markete girdikten sonra 4 adet 5 litrelik ayçiçek yağını eline geçirip giriş kapısına yöneliyor.

ARKADAŞININ AÇTIĞI KAPIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

O esnada kapının önünde bekleyen arkadaşının içerir girer gibi yaparak açtığı kapıdan elindeki yağlarla koşarak kaçmaya başlayan şahıs, durumu fark edip peşinden koşan market çalışanın çabasıyla son anda yakalanıyor.

MARKET ÇALIŞANI YAĞLARI ELİNDEN ALDI

Market çalışanı şahsın elindeki yağları geri almayı başarırken, bidonları dükkana geri soktuğu anlar da kameraya yansıyor.

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Ayçiçek Yağı, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta bir şahıs, zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalmak üzereyken market çalışanına yakalandı! Olay, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir şahıs, zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalmak üzereyken market çalışanına yakalandı! Olay, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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