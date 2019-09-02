Son Dakika Haberleri: İstanbul-esenyurt'ta dairede patlama
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İstanbul-esenyurt'ta dairede patlama

6 dakika önce

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
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