İstanbul-esenyurt'ta dairede patlama
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Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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