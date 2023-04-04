İSTANBUL-ESENYURT'TA DİREĞE ASILI POŞETTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

ESENYURT'ta belediye temizlik işçileri çöp konteynerinin yanındaki elektrik direğinde asılı bir poşette yeni doğmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri poşet içinde bırakılan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yeni doğmuş bebeği poşet içinde bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1524 Sokak'ta görevli belediye temizlik işçileri çöp konteynerinin yanındaki direkte asılı bir poşet buldu. Direkte asılı poşetin içine bakan temizlik işçisi, yeni doğmuş bebek cesedi görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BEBEĞİN BAŞINDA DARBE İZİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede poşet içinde bırakılan bebeğin erkek ve yeni doğduğu için göbek kordonunun olduğunu ayrıca başında da darbe izlerinin bulunduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri poşet içine bırakılan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alırken, olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden bebeğin cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BELEDİYE TEMİZLİK PERSONELİ BULMUŞ

Mahallede oturan görgü tanığı, "İftar saatiydi, ambulans sesi gelince aşağı indik. Sokakta belediye temizlik görevlisi vardı. Poşetten şüphelenmiş, baktığında bebek cesedi varmış. Daha sonra polisi ve ambulansı arıyorlar. Ambulans bebeği hastaneye götürdü. Gören kimse yok, kamera görüntülerine bakacak polis. Herhalde çöplerin alındığı saatte oldu" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.