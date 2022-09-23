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Çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları araştırmada düzensiz göçmenleri kişi başı 900'er lira kira alarak evlere yerleştirenlerin A.H. ve M.D.H. olduğunu belirledi.

Esenyurt'taki 3 adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda ikametlerde kalan 3'ü Cezayir , 7'si Suriye ve 42'si Fas uyruklu 52 düzensiz göçmeni yakaladı, ev sahipleri Ö.G. ve O.G'yi de gözaltına aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Esenyurt, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da düzensiz göçmenleri evlere yerleştiren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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