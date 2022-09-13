İSTANBUL-ESENYURT'TA ECE GÜNEY'İN BİNADA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ;YAŞANAN ARBEDE KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ESENYURT'TA ECE GÜNEY'İN BİNADA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ;YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

13.09.2022 11:24

BAĞCILAR'da bir sürücü, aracına 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi takarak katıldığı asker eğlencesinde trafiği tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da bir sürücü, aracına 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi takarak katıldığı asker eğlencesinde trafiği tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı. Sürücüye toplam 4 bin 38 TL para cezası uyguladı.

Bağcılar Fevzi Çakmak Caddesi'nde 10 Eylül Cumartesi günü asker eğlencesine katılan Çağrı A. isimli sürücü, 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi taktığı otomobiliyle yolda camdan sarkarak tehlikeli hareketler yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, 34 CGN 896 plakalı otomobilin sürücüsü Çağrı A.'yı gözaltına aldı.

TOPLAM 4 BİN 38 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Polis merkezine götüren Çağrı A. hakkında, aracına ışıklı ve sesli uyarı sistemi taktığı için bin 823 TL, makas atmaktan bin 823 TL, saygısızca araç kullanmaktan 196 lira, trafik güvenliği ve düzenine aykırılıktan 196 lira olmak üzere, toplamda 4 bin 38 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsüyle ilgili, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA ASKER KONVOYUNDAKİ ÇAKARLI ARACA CEZA BAĞCILAR'DA ASKER KONVOYUNDAKİ ÇAKARLI ARACA CEZA Bağcılar'da asker konvoyundaki çakarlı araca ceza Bağcılar'da asker konvoyundaki çakarlı araca ceza
Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA ECE GÜNEY'İN BİNADA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ;YAŞANAN ARBEDE KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA ECE GÜNEY'İN BİNADA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ;YAŞANAN ARBEDE KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement