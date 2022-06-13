İSTANBUL-ESENYURT'TA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇARKEN KAFEYE GİRDİ

– ESENYURT'ta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaçmaya başladı. Polislerin kovaladığı sürücü önce hafif ticari bir araca çarptı ardından da yol kenarındaki kafeye girdi. Otomobilin kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi 348. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ehliyeti olmayan Caner A.'nın kullandığı 34 DSA 490 plakalı otomobil polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan Caner A. polislerden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de arkasından kovaladığı Caner A. 348. sokaktan geçerken önce Turabi Tanrıverdioğlu'nun kullandığı 34 LJC 84 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı ardında da yol kenarındaki kafeye girdi. Otomobilin kafenin içine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaza yapan Caner A. ve aynı otomobilde bulunan bir kişiyi olay yerinde gözaltına aldı. Otomobilin girdiği kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Turabi Tanrıverdioğlu, "Polisten kaçarken ara sokakta yayalardan kurtardı benim arabaya arkadan vurdu. Benim araba savruldu, kendisi de savrulup dükkana girdi. Ben de aracın içinde seyir halindeydim" diye konuştu. Kafeye giren araç çekiciyle kaldırıldı.

- İstanbul