Ev sahibiyle kiracı arasında evden çıkma gerginliği! Günlerdir elektriksiz yaşıyorlar - Son Dakika
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Ev sahibiyle kiracı arasında evden çıkma gerginliği! Günlerdir elektriksiz yaşıyorlar

12.10.2022 09:13

İstanbul Esenyurt'ta kirayı bin liradan 2 bin 500 liraya yükseltmesine rağmen ev sahibinin daireyi boşaltması için elektrik saatini söktüğünü iddia eden Gönül Çeper, 12 gündür elektriksiz kaldıklarını, temel ihtiyaçlarını bile gideremediklerini ifade etti.

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Gönül Çeper, ev sahibinin 29 Eylül'de dairenin elektrik sayacını söktüğünü ileri sürdü. Çeper, geçtiğimiz yıl bin lira olan kirasına ev sahibinin isteği üzerine 2 bin 500 lira zam yaptığını ancak yüzde 150 zam yapmasına rağmen kabul görmediğini ifade etti. Elektrik sayacı söküldüğü için 12 gündür elektriksiz kaldıklarını söyleyen Çeper, 2 engelli çocuğuyla yalnız yaşadığını, temel ihtiyaçlarını dahi gideremediklerini belirtti.

Kiracıyı evden çıkarmak için elektrik sayacını söktü!

EVDEN ÇIKMASI İÇİN ELEKTRİK SAYACINI SÖKTÜLER

Ev bulmanın çok zor olduğunu dile getiren Gönül Çeper, "Bu daireye geçen yıl taşındım. Bahçe katı ve 1+1 daireyi bin TL'ye kiraladım. Bu yıl 3 bin 500 TL istediler, ben de 2 bin 500 TL yaptım. Kabul etmediler, çıkmamızı istediler, tehdit ettiler. Eşim yok, çalışan kimsem yok. Arada bir ev temizliğine gidiyorum ama, yetmiyor. 2 oğlum var rahatsız. Kiralık ev tutacak gücüm yok. Evler 5-6 bin TL. Taşınacak gücüm yok, durumum iyi değil. Ev sahiplerinin baskısı altında yaşıyorum. 12 gündür evimizin elektriği yok. Her gün baskı yapıyorlar.

Ev sahibi kiracıyı çıkarmak için elektrik sayacını söktü! Kiracı 12 gündür elektriksiz oturuyor

"BEN KIŞ AYINDA NEREYE TAŞINAYIM"

Ev sahibi ve oğlu gidip geliyor. İftira atıyorlar, küfür ediyorlar. Sizi yaşatmayız, evden çıkacaksınız diyorlar. Ben kış ayında nereye taşınayım? Eşyam bile yok doğru düzgün. Bilmiyorum ne yapacağım, nereye gideceğimi" diye konuştu. Gönül Çeper'in oğlu Güray Çeper ise, "Elektrikleri kesti ev sahibi. Kaç gündür temizliğimizi yapamıyoruz. Baskı yapıyorlar sürekli" dedi.

"ELEKTRİK SAATİNİ OĞLUM ALMIŞ, HABERİM YOK"

Ev sahibi Sıddık Yılmaz ise elektrik saatini oğlunun aldığını, kendisinin haberi olmadığını söyledi. Ev sahibi Sıddık Yılmaz ile kiracısı Gönül Çeper arasında sözlü atışma yaşandı. Kiracı Çeper, elektrik saatinin söküldüğünden haberdar olduğunu söylerken, ev sahibi Yılmaz, oğlunun iki ay kira almadığını, iki ay da kira ödemeden oturmalarını sonra da evi boşaltmalarını istediğini ileri sürerek, elektrik saatinin alındığından ise haberdar olmadığını ifade etti.

Ev sahibi kiracıyı çıkarmak için elektrik sayacını söktü! Kiracı 12 gündür elektriksiz oturuyor
YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: amca bu işin öbür tarafıda var. orada para kredi kartı geçmiyor haberin olsun. Allah sizi ıslah etsin. fırsatçılar. Cevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
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Son dakika 3. sayfa: Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza yağdı Son dakika 3. sayfa: Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza yağdı İsig: 9 Ayda 1.359 İşçi Yaşamını Yitirdi İsig: 9 Ayda 1.359 İşçi Yaşamını Yitirdi
Kaynak: DHA

Esenyurt, kiracı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev sahibiyle kiracı arasında evden çıkma gerginliği! Günlerdir elektriksiz yaşıyorlar - Son Dakika

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