İSTANBUL--ESENYURT'TA EV SAHİBİYLE KİRACI ARASINDA ELEKTRİK SAATİ GERGİNLİĞİ - Son Dakika
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İSTANBUL--ESENYURT'TA EV SAHİBİYLE KİRACI ARASINDA ELEKTRİK SAATİ GERGİNLİĞİ

12.10.2022 09:42

ESENYURT'TA EV SAHİBİYLE KİRACI ARASINDA ELEKTRİK SAATİ GERGİNLİĞİOğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta yaşayan Gönül Çeper, ev sahibinin daireyi boşaltmak için elektrik saatini söktüğünü iddia etti.

İSTANBUL--ESENYURT'TA EV SAHİBİYLE KİRACI ARASINDA ELEKTRİK SAATİ GERGİNLİĞİ

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta yaşayan Gönül Çeper, ev sahibinin daireyi boşaltmak için elektrik saatini söktüğünü iddia etti. Kirayı bin liradan 2 bin 500 liraya yükseltmesine rağmen, evden çıkması için zorladıklarını söyleyen Çeper, 12 gündür elektriksiz kaldıklarını, temel ihtiyaçlarını bile gideremediklerini belirtti.

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Gönül Çeper, ev sahibinin 29 Eylül'de dairenin elektrik sayacını söktüğünü ileri sürdü. Çeper, geçtiğimiz yıl bin lira olan kirasına ev sahibinin isteği üzerine 2 bin 500 lira zam yaptığını ancak yüzde 150 zam yapmasına rağmen kabul görmediğini ifade etti. Elektrik sayacı söküldüğü için 12 gündür elektriksiz kaldıklarını söyleyen Çeper, 2 engelli çocuğuyla yalnız yaşadığını, temel ihtiyaçlarını dahi gideremediklerini belirtti.

"BEN KIŞ AYINDA NEREYE TAŞINAYIM"

Ev bulmanın çok zor olduğunu dile getiren Gönül Çeper, "Bu daireye geçen yıl taşındım. Bahçe katı ve 1+1 daireyi bin TL'ye kiraladım. Bu yıl 3 bin 500 TL istediler, ben de 2 bin 500 TL yaptım. Kabul etmediler, çıkmamızı istediler, tehdit ettiler. Eşim yok, çalışan kimsem yok. Arada bir ev temizliğine gidiyorum ama, yetmiyor. 2 oğlum var rahatsız. Kiralık ev tutacak gücüm yok. Evler 5-6 bin TL. Taşınacak gücüm yok, durumum iyi değil. Ev sahiplerinin baskısı altında yaşıyorum. 12 gündür evimizin elektriği yok. Her gün baskı yapıyorlar. Ev sahibi ve oğlu gidip geliyor. İftira atıyorlar, küfür ediyorlar. Sizi yaşatmayız, evden çıkacaksınız diyorlar. Ben kış ayında nereye taşınayım? Eşyam bile yok doğru düzgün. Bilmiyorum ne yapacağım, nereye gideceğimi" diye konuştu.

Gönül Çeper'in oğlu Güray Çeper ise, "Elektrikleri kesti ev sahibi. Kaç gündür temizliğimizi yapamıyoruz. Baskı yapıyorlar sürekli" dedi.

"ELEKTRİK SAATİNİ OĞLUM ALMIŞ, HABERİM YOK"

Ev sahibi Sıddık Yılmaz ise elektrik saatini oğlunun aldığını, kendisinin haberi olmadığını söyledi. Ev sahibi Sıddık Yılmaz ile kiracısı Gönül Çeper arasında sözlü atışma yaşandı. Kiracı Çeper, elektrik saatinin söküldüğünden haberdar olduğunu söylerken, ev sahibi Yılmaz, oğlunun iki ay kira almadığını, iki ay da kira ödemeden oturmalarını sonra da evi boşaltmalarını istediğini ileri sürerek, elektrik saatinin alındığından ise haberdar olmadığını ifade etti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL--ESENYURT'TA EV SAHİBİYLE KİRACI ARASINDA ELEKTRİK SAATİ GERGİNLİĞİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL--ESENYURT'TA EV SAHİBİYLE KİRACI ARASINDA ELEKTRİK SAATİ GERGİNLİĞİ - Son Dakika
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