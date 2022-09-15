İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

15.09.2022 17:39
İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

ESENYURT Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler Çetin Karakoğuş ve Mazlum Bağlamacı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik  görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler Çetin Karakoğuş ve Mazlum Bağlamacı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren Mazlum Bağlamacı ve Çetin Karakoğuş kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan Mazlum Bağlamacı ve Çetin Karakoğuş, taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, olaya müdahale etti. Şüphelilerden Çetin Karakoğuş, arbede sırasında Tuğrul Okudan'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheliler Çetin Karakoğuş ve Mazlum Bağlamacı gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Karakoğuş ve Bağlamacı'nın suç kayıtları kabarık çıktı. Şüphelilerden Mazlum Bağlamacı'nın farklı suçlardan 27, Çetin Karakoğuş'un ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Necmi Kadıoğlu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika
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