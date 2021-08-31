İSTANBUL-ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU 5 ARACA ÇARPTI - Son Dakika

ESENYURT'ta, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, park halindeki 5 araca çarptı. Kazada kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Ağustos Cuma günü saat 19.00 sıralarında Orhan Gazi Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün, rampa aşağı inerken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önündeki servis aracına çarpıp sürüklemeye başladı. Daha sonra da park halindeki 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 2 otomobile çarpan kamyon, güçlükle durabildi. Kazada hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul