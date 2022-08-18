Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti

18.08.2022 16:30

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda araç kiralama işi yapan bir şahıs, evine gelen arkadaşını vurdu. Kurşunların hedefi olan kişi hayatını kaybederken, ikilinin kız meselesinden dolayı husumetli oldukları ortaya çıktı.

Esenyurt Aşık Veysel Mahallesinde 11 Ağustos günü sabah saat 09: 30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murat Şeyhoğlu ikametinde oturduğu sırada bir süre önce telefonla konuşup tartıştığı arkadaşı Ercan Ş. evine geldi. Kapıyı açtığında tam 10 el ateş etti. Şeyhoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

KAPIYI AÇIP KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şeyhoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda ölen Şeyhoğlu ile birlikte oturan arkadaşı O.Y.'nin ifadesine başvuruldu. O.Y. emniyete verdiği ifadede biz otururken güvenlik aradı Ercan'ın geldiğini söyledi. Bir süre sonra kapı çaldı. Murat kapıyı açtı gelen kişi peş peşe ateş etti. Ardından da beni silah zoruyla aşağı indirdi. Araca bindirdi bir süre sonra bir petrolde bıraktılar dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA YAKALANDILAR

Bunun üzerine Cinayet Masası ekiplerince yapıl an kamera çalışmalarda şüpheli Ercan Ş. ve onu araçta bekleyen iki arkadaşı tespit edildi. Çalışmaların devamında 3 şüpheli Beşiktaş'ta saklandıkları bir adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı adreste bir silah ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheli Ercan Ş. (37) ve iki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayın iki arkadaş arasındaki kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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