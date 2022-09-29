Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

29.09.2022 17:13

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün gece Aşık Veysel Mahallesi'nde iki grup arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar tekrar buluşmak üzere bölgeden ayrıldı.

Belirlenen buluşma yerine gelen Mert Dağ ile Yusuf F'ye, diğer gruptaki şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Yusuf F. de silahla karşılık vererek kaçtı.

Açılan ateş sonucu başından vurulan Mert Dağ hayatını kaybetti.

Yusuf F, bekçiler tarafından silahıyla yakalandı, karşı gruptaki Sinan Ş, Murat M, Oğuzhan K. ve Arif S. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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